شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد برلمانى يتفقد مستشفى وادى النطرون المتوقف ويوصى بسرعة استكماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، منذ قليل، مقر مشروع إنشاء مستشفى وادى النطرون المركزى بمحافظة البحيرة، لمعرفة أسباب توقف تنفيذ المشروع رغم وضع أساساته منذ عام 2004 ولم يستكمل.

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وقال عطية مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، أن مشروع إنشاء مستشفى وادى النطرون المركزى متعطل منذ 15 سنة، بعد أن بدأ تأسيسها عام 2004، حيث تم وضع الأساسات وأعمدة السور وتوقف المشروع، رغم أنه كان صادرا لها أمر إسناد بمبلغ 40 مليون جنيه، وتم وضع الأساسات فقط بمبلغ 5 ملايين جنيه، ثم توقف لتأخر صرف الاعتمادات المالية.

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ولفت إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن توقف المشروع وتم إصدار توصية برلمانية باستكمال مشروع المستشفى، وبعد ذلك تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لاستكمالها لكن لم يتم الاستكمال أيضًا.

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وأضاف عطية مسعود أن الأهالى يعانون أشد المعاناة، حيث إنه تم هدم مبنى المستشفى القديم، ولم يتم استكمال مشروع المستشفى الجديدة، مما تسبب فى معاناة الأهالى والمرضى لأنهم لا يجدون مستشفى للعلاج، ولا توجد سوى مستشفى اليوم الواحد ولا تكفى لأن عدد الآسرة فيها قليل، إلى جانب الكتلة السكانية الكبيرة فى المركز.

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من جانبه، انتقد الوفد البرلمانى الإهمال فى استكمال مشروع إنشاء المستشفى المتوقف، وعدم مراعاة حاجة الأهالى الضرورية للمستشفى، وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ضرورة الاهتمام بسرعة استكمال المشروع.

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وانتقد النائب محمد الحسينى، توقف مشروع المستشفى وعدم تنفيذه لمدة كبيرة تصل إلى 15 سنة، مطالبا بسرعة تنفيذ المشروع ومراعاة حاجة المواطنين الملحة للمستشفي.

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كما تفقد الوفد البرلمانى مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة وادى النطرون، حيث قال نائب الدائرة عطية مسعود، أن الإسكان الاجتماعى تم الانتهاء منه منذ عام 2011، إلا أنه لم يسكنه حتى الآن سوى أعداد قليلة بسبب ارتفاع الأسعار.

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