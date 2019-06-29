بعدما ألغى عملا معه.. لبنج “يقصف” حليوة من منصة سلا -فيديو

اعتبر مغني الراب لبنج، أن زميله لي الميدان “حليوة” هو في بداية نهايته الفنية، متجنبا ذكر اسمه عند الحديث عنه.

ووجه لبنج من على منصة سلا بموازين، رسالة انتقاد لحليوة من على الخشبة دون ذكر اسمه، وهو نفس الأمر الذي قام به في تصريحه لـ”اليوم 24″.

وكشف لبنج أن عمله المشترك مع حليوة ألغي بالمرة، بعدما كانا قد سجلاه من قبل.

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وكانت تجمع حريوة ولبنج، صداقة نتج عنها تقديم عمل مشترك، لكن مشاكل لم يرغب البنج في الكشف عنها عثفت بعلاقتهما.