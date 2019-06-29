الحركة الإسلامية تقرر إعادة انتخاب قائمتها البرلمانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستُعيد الحركة الإسلامية انتخاب قائمتها البرلمانية، التي ستخوض انتخابات الكنيست المُقبلة، ويأتي ذلك بعد تصويت جرى في المؤتمر العام للحركة، مساء السبت، في كفر قاسم.

وصوّت أغلب أعضاء الحركة المشاركين في المؤتمر، لصالح إعادة انتخاب قائمة المرشحين مرّة أخرى، في انتخابات داخليّة جديدة، لم يُحدد موعدها بعد. وعُلِم أن 146عضوا صوّتوا مع إعادة انتخاب القائمة، فيما صوّت 84 مع بقائها على وضعها الحالي.

وانطلق مؤتمر الحركة الإسلامية الواحد والعشرين، اليوم في كفر قاسم، وتخلل كلمة لرئيس الحركة، الشيخ حماد أبو دعابس.