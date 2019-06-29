القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستُعيد الحركة الإسلامية انتخاب قائمتها البرلمانية، التي ستخوض انتخابات الكنيست المُقبلة، ويأتي ذلك بعد تصويت جرى في المؤتمر العام للحركة، مساء السبت، في كفر قاسم.
وصوّت أغلب أعضاء الحركة المشاركين في المؤتمر، لصالح إعادة انتخاب قائمة المرشحين مرّة أخرى، في انتخابات داخليّة جديدة، لم يُحدد موعدها بعد. وعُلِم أن 146عضوا صوّتوا مع إعادة انتخاب القائمة، فيما صوّت 84 مع بقائها على وضعها الحالي.
وانطلق مؤتمر الحركة الإسلامية الواحد والعشرين، اليوم في كفر قاسم، وتخلل كلمة لرئيس الحركة، الشيخ حماد أبو دعابس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحركة الإسلامية تقرر إعادة انتخاب قائمتها البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.