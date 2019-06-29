السعودية: العثور على مفقود قطري متوفيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت السلطات السعودية، اليوم السبت، على مواطن قطري مفقود بأراضيها منذ أيام، متوفيا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وهي جهة حكومية مشاركة في البحث، إنه تم العثور على المواطن القطري حزام بن زيد المري، المفقود منذ الإثنين الماضي، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وذكر العاطفي أنه تم العثور على المري متوفيا في منطقة الدهناء (شرق) بجوار سيارته بعد نفاد وقودها، فيما لم يتم كشف ملابسات وفاته وأسبابها بعد.

وقال العاطفي إنه منذ تلقي بلاغ الفقد، الإثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية للبحث عنه.

كما نقلت "سبق" عن ذوي المفقود قولهم إن المفقود كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل يقوم برعايتها، قبل أن يتم العثور عليه متوفيا صباح اليوم.