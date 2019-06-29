باريس سان جيرمان يستهدف ضم نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف الحصول على خدمات أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن سان جيرمان، يرغب في ضم ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، لتعزيز صفوفه بعنصر صاحب خبرة كبيرة.

وأضافت أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، تواصل في الأيام الأخيرة الماضية مع أليساندرو لوتشي، وكيل أعمال بونوتشي، ليعبر له عن اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الإيطالي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن حوار ليوناردو مع لوتشي، ما هو إلا خطوة أولى فقط لمعرفة ما إذا كان المدافع مستعدًا للانتقال إلى سان جيرمان، مضيفة أنه من السابق لأوانه معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن بونوتشي غادر صفوف السيدة العجوز في صيف 2017، لينضم إلى ميلان، قبل أن يقرر العودة للبيانكونيري مجددًا بعد عام واحد فقط.

يذكر أن يوفنتوس بات على أعتاب التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، لاسيما وأن عقده مع النادي الفرنسي، ينتهي بنهاية شهر حزيران/يونيو الجاري.