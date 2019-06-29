بيل يرفض ترك ريال مدريد مقابل بوغبا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، رفض فكرة مغادرة فريقه في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حاول استخدام بيل لإتمام التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية، لكن جناح الميرنغي رفض ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يحصل على راتب سنوي في ريال مدريد، بقيمة 15 مليون يورو، ولن يرحل إلا إذا كان هناك ناد آخر، يمكنه تقديم نفس الراتب له أو أكثر.

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ومن جانبه، يحاول ريال مدريد التخلص من بيل هذا الصيف، خاصةً أن علاقته مع زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، سيئة جدًا، ولا يضعه ضمن خططه للموسم المقبل.

لكن حاليًا تجد الإدارة صعوبة، في العثور على نادٍ مناسب له.

ويُعد بوغبا من أبرز أهداف ريال مدريد، لتدعيم خط الوسط هذا الصيف، وفقًا لتقارير صحفية عديدة.