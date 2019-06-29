مقتل وجرح خمسة مدنيين إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والجوف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:11 مساءً, 29 يونيو 2019 م المناطق _ عدن قُتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال في حوادث تفجيرات بألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي البيضاء والجوف اليمنيتين.

ففي محافظة الجوف شرق اليمن، أفاد مصدر محلي لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بينهم طفل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا الإرهابية بمديرية المصلوب غربي المحافظة، موضحًا أن العبوة انفجرت بدراجة نارية أثناء سيرها في الطريق العام بمركز المديرية.

وقُتل مدني في الثامنة والخمسين من عمره جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمنطقة ذروة التابعة لمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.

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