ولي العهد يلتقي بالرئيس المصري على هامش قمة العشرين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مع ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيراً إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث إن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أشار ولي العهد إلى التقدير والمودة التي تكنها السعودية لمصر قيادةً وشعباً في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.

وأضاف السفير بسام راضي أن المباحثات تناولت تبادل وجهات النطر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، حيث أكد الرئيس السياسي في هذا السياق على أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري.