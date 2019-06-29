عمليات الجزيرة تعلن مقتل خمسة 'ارهابيين' حاولوا التقرب من الحدود العراقية

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة، السبت، عن مقتل خمسة "ارهابيين" حاولوا التقرب من الحدود العراقية. وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات لواء ٢٧ بالفرقة الثامنة الماسك لخط الحدود تمكنت من قتل خمسة عناصر ارهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".



وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.



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