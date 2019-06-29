سجلت سجلات الطقس لدائرة الانواء الفرنسية، وصول درجة الحرارة الى 45,9 في قرية غالارغو لومونتيو قرب مدينة مونبيلييه جنوبي فرنسا، للمرة الاولى في فرنسا.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، ان "وصول لهذا الدرجة تكسر فيها درجة الحرارة البالغة45,1 مئوية المسجلة في الثالثة بعد ظهر الجمعة في فيلفياي في الجنوب".
وتشهد فرنسا وعدة دول أوروبية موجة حر استثنائية خلفت أربع وفيات حتى الآن بالإضافة إلى الحرائق. باريس/ علي ناجي
وتشهد فرنسا وعدة دول أوروبية موجة حر استثنائية خلفت أربع وفيات حتى الآن بالإضافة إلى الحرائق.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في فرنسا.. الحرارة تتجاوز 45 درجة مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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