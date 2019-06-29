للمرة الأولى في فرنسا.. الحرارة تتجاوز 45 درجة مئوية

وقالت وسائل إعلام فرنسية، ان "وصول لهذا الدرجة تكسر فيها درجة الحرارة البالغة45,1 مئوية المسجلة في الثالثة بعد ظهر الجمعة في فيلفياي في الجنوب".

وتشهد فرنسا وعدة دول أوروبية موجة حر استثنائية خلفت أربع وفيات حتى الآن بالإضافة إلى الحرائق.



باريس/ علي ناجي