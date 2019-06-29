امانة بغداد يتوج ببطولة اندية العراق للمتقدمين لبناء الاجسام

رياضة 2019-06-29 | 19:37 630 مشاهدة توج فريق بناء الاجسام للمتقدمين لنادي امانة بغداد، بلقب بطولة اندية العراق بعد حصوله على "137" نقطة فيما حل فريق المصافي بالمركز الثاني بعد ان جمع "130" نقظة والتي اختتمت منافساتها مساء اليوم بمحافظة السليمانية واستمرت على مدى اليومين الماضين. وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد، محمد فرحان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ادارته ماضية بنهجها الذي وضعته منذ توليها مهام عملها بدعم الفعاليات الفردية لجميع فرق النادي، اذ لا يتقصر اهتمامها على كرة القدم التي تشكل العامود الفقري لرياضة الانجاز العالي".



وهنأ فرحان ادارة ناديه ولاعبي بناء الاجسام وملاكهم التدريبي على ما قدموه من جهد كبير خلال اليومين الماضين متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق في قادم البطولات.



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