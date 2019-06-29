الرئاسات الثلاث تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الرئاسات الثلاث عقدت إجتماعاً، في قصر السلام ببغداد مساء اليوم، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع تطرق الى وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة"، مبيناً أن "المجتمعين شددوا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه".



وأشار المجتمعون، بحسب البيان إلى "ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية".

وجددت الرئاسات الثلاث تأكيدها على "اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق".

