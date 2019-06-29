رياضة 2019-06-29 | 19:29 1,777 مشاهدة احتفل موقع الاتحاد الاسيوي، بذكرى تأسيس نادي الزوراء الرياضي الـ50، اليوم السبت. ونشر النادي عبر صفحته الرسمية الخاصة بدوري أبطال آييا على "تويتر" قائلاً: "منذ 50 عاماً، في مثل هذا اليوم، تم تأسيس صاحب السجل القياسي الزوراء.. الاكثر تتويجاً بلقب الدوري الممتاز 14 مرة وكأس العراق 15 مرة وكأس النخبة العراقية 3 مرات وكأس السوبر العراقي اربع مرات.. الملوك العراقيون".



وتأسس نادي الزوراء عام 1969 على يد مؤسسه عدنان أيوب صبري، حيث لعب فيه العديد من النجوم البارزين في سماء الكرة العراقية مثل فلاح حسن واحمد راضي وهشام محمد وحسام فوزي وعماد محمد وغيرهم. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي يحتفل بذكرى تأسيس الزوراء ويصفه بملك العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.