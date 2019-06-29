اعضاء مجلس الامن: ندعم جهود فريق التحقيق بخصوص الجرائم التي اقترفها داعش

اعلن عدد من اعضاء مجلس الامن الدولي، السبت، دعمهم لجهود فريق التحقيق بخصوص الجرائم التي اقترفها تنظيم "داعش"، فيما رحبوا بـ"الدور" الذي يلعبه العراق في حلال الامن والاستقرار في المنطقة.
وقال اعضاء المجلس خلال مؤتمر عقد في بغداد، وتابعته الخليج 365، "ندعم جهود فريق التحقيق بخصوص الجرائم التي اقترفها داعش، ونرحب بالدور الذي يلعبه العراق في حلال الامن والاستقرار في المنطقة".
واضافوا، أن "الامم المتحدة تدعم الاطراف العراقية للاتزامها بالدستور".
من جانبه، اكد مندوب الكويت الدائم ورئيس مجلس الامن الدولي لهذا الشهر منصور العتيبي، أن "العراق يشهد استقرار وبدون امن العراق دول المنطقة لم تنعم بالاستقرار"، لافتا الى ان "العراق يسعى الى حل المشاكل عن طريق الحوار، هذا ماسمعناه من المسؤولين".
واضاف العتيبي، أن "الامم المتحدة تدعم الحوار بين كافة اطياف الشعب العراقي".
واضافوا، أن "الامم المتحدة تدعم الاطراف العراقية للاتزامها بالدستور".
من جانبه، اكد مندوب الكويت الدائم ورئيس مجلس الامن الدولي لهذا الشهر منصور العتيبي، أن "العراق يشهد استقرار وبدون امن العراق دول المنطقة لم تنعم بالاستقرار"، لافتا الى ان "العراق يسعى الى حل المشاكل عن طريق الحوار، هذا ماسمعناه من المسؤولين".
واضاف العتيبي، أن "الامم المتحدة تدعم الحوار بين كافة اطياف الشعب العراقي".
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