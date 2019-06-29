امانة بغداد: غداً افتتاح نفق المظفر رسمياً

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن افتتاح نفق المظفر شرقي بغداد رسمياً يوم غد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم انجاز اعمال احد جانبي النفق الواقع ضمن قناة الجيش وافتتاحه صباح اليوم السبت امام حركة السير والمرور اما الجانب الاخر من النفق فشارف العمل فيه على الانجاز وسيفتتح غداً الاحد".



وأضافت أن "الاعمال تضمنت صيانة مفاصل التمدد الأرضية والجدارية وأعمال اكساء وصبغ النفق بطلاء اسمنتي والختام مع التخطيط والتأثيث ليفتتح غدا الاحد بشكل كامل ونهائي امام حركة السير والمرور".



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