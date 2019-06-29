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إصابة متظاهرين بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة محافظ البصرة

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أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بإصابة متظاهرين بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة محافظ البصرة اسعد العيداني.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين أصيبوا، اليوم، في شارع الوطن بمحافظة البصرة بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة المحافظ".

وأضاف أن "القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى دار العيداني".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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