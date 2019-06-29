إصابة متظاهرين بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة محافظ البصرة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين أصيبوا، اليوم، في شارع الوطن بمحافظة البصرة بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة المحافظ".

وأضاف أن "القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى دار العيداني".

