إصابة متظاهرين بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة محافظ البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بإصابة متظاهرين بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة محافظ البصرة اسعد العيداني.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين أصيبوا، اليوم، في شارع الوطن بمحافظة البصرة بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة المحافظ".
وأضاف أن "القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى دار العيداني".
وأضاف أن "القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى دار العيداني".
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