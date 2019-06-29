رسمياً.. نفط الوسط يمدد عقد شنيشل وكادره المساعد حتى 2021

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2019-06-29 | 19:04
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اعلن نادي نفط الوسط الرياضي، السبت، تمديد عقد الكادر التدريبي للفريق بقيادة راضي شنيشل، لمدة موسمين اضافيين.
وكان عندليب الفرات، قد تعاقد مع شنيشل وكادره المساعد خلال شهر كانون الاول الماضي.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "ادارة نادي نفط الوسط، قررت تجديد تعاقدها مع المدرب القدير راضي شنيشل لموسمين مقبلين مع طاقمه الفني على أن يضاف مدرب لياقة بدنية محترف على مستوى عال".
وانتشرت مؤخراً انباءً تفيد بان شنيشل سيقدم استقالته من تدريب عندليب الفرات بسبب تراجع نتائج الفريق، لكن سرعان ما نفى النادي ذلك سريعاً.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "ادارة نادي نفط الوسط، قررت تجديد تعاقدها مع المدرب القدير راضي شنيشل لموسمين مقبلين مع طاقمه الفني على أن يضاف مدرب لياقة بدنية محترف على مستوى عال".
وانتشرت مؤخراً انباءً تفيد بان شنيشل سيقدم استقالته من تدريب عندليب الفرات بسبب تراجع نتائج الفريق، لكن سرعان ما نفى النادي ذلك سريعاً.
المحرر: محمد خليل
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