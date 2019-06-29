الجيش الليبي يفشل تقدم المليشيا شرق طرابلس

قال المنذر عمر الخرطوش، مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي، إن القوات تصدت لمحاولة فاشلة من المليشيات للتقدم على تمركزات الجيش بمحور وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس.

وأضاف الخرطوش في تصريح لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن قوات الجيش كبدت المليشيات خسائر في الأرواح، والعتاد في حين لم يخسر الجيش الليبي أي نقطة تمركز واحدة".

وأوضح الخرطوش أن الأوضاع العسكرية بكافة المحاور ممتازة، ولم تشهد أي اشتباكات حقيقية طول اليوم السبت، والأوضاع مستقرة في منطقة السبيعة بعد التصدي لمحاولة تقدم المليشيات الفاشلة أمس.

وكشف اللواء السابع مشاة القادم من مدينة ترهونة شرقي طرابلس أن محاولة تقدم المليشيات من محور وادي الربيع أسفرت عن مقتل 14 عنصرا من مصراتة و4 آخرين من تاجوراء شرق العاصمة.

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واعترفت مليشيات السراج الإرهابية، في بيان، بمقتل 13 من عناصرها على يد القوات الليبية في محور وادي الربيع، وتبين من كشف الأسماء أن من بينهم 12 من مصراتة وواحد من تاجوراء.





وعلى صعيد تأمينات الخطوط الخلفية للقوات المسلحة العربية الليبية، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن دوريات الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تجري عمليات استطلاعية في منطقتي الجفرة والجنوب الليبي.



ويخوض الجيش الليبي معارك طاحنة في تخوم طرابلس منذ 4 إبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات الإرهابية.

ويسطر الجيش الليبي على نحو 7 محاور للعاصمة، إضافة لتحقيق تقدمات إلى داخل العاصمة، ولكن بخطوات بطيئة؛ حرصا منه على حياة المدنيين الذي تستهدفهم المليشيات بالطائرات والصواريخ.

ويعتبر جنوب طرابلس إحدى أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي الخميس، للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.