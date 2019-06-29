انت الان تتابع ظريف: سنقاوم العقوبات الأمريكية كما صمدنا أمام هجوم كيماوي عراقي في 1987 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت إن بلاده ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية التي دارت في الثمانينيات عندما شنت قوات صدام حسين هجوما كيماويا على مدينة إيرانية.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر في ذكرى الهجوم الكيماوي العراقي عام 1987 على سردشت ”صمدنا حينذاك وسنصمد الآن... لن ننسى أبدا أن العالم الغربي دعم وسلح صدام... ولم يشجب مجلس الأمن قط إطلاقه الغاز على شعبنا“.