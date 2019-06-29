انت الان تتابع ظريف: سنقاوم العقوبات الأمريكية كما صمدنا أمام هجوم كيماوي عراقي في 1987 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت إن بلاده ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية التي دارت في الثمانينيات عندما شنت قوات صدام حسين هجوما كيماويا على مدينة إيرانية.
وكتب ظريف في تغريدة على تويتر في ذكرى الهجوم الكيماوي العراقي عام 1987 على سردشت ”صمدنا حينذاك وسنصمد الآن... لن ننسى أبدا أن العالم الغربي دعم وسلح صدام... ولم يشجب مجلس الأمن قط إطلاقه الغاز على شعبنا“.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: سنقاوم العقوبات الأمريكية كما صمدنا أمام هجوم كيماوي عراقي في 1987 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.