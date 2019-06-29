صحفي سعودي يسخر من تغطية قناة الجزيرة

سخر الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم السبت، من قناة الجزيرة القطرية.
وكتب الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لا تستغرب حين يقولون أن ما يقوم به الكازاخستانيون ضد العمال الفلسطينيين حاليا من إعتداءات بشعة وضرب متوحش سببه الخلايجه".
وتابع "وقد يكون لصفقة القرن دخل" ،واختتم"حينما تتحدث كالجزيرة".
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