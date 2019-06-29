شاهد.. فيديو لأردوغان وزوجتة يؤدون طقوس بوذية

تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجتة يؤدون طقوس بوذية قبل أحتساء الشاي في اليابان. لمشاهدة الفيديو هُنــــــــــــا



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