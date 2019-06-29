أمجد طه: أردوغان بعد أن كان رئيس صار موظف تشريح

قال المحلل السياسي، أمجد طه، إن "أردوغان مازال يتحدث عن وفاة خاشقجي واليوم يطالب في التحقيق في وفاة مرسي".

وأضاف طه في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-"بذكاء أهل الحزم، مات أردوغان سياسياً وها هو يحاول الإستنجاد بالأموات لإنقاذ نظامه".

وتابع "وبعد أن كان رئيس صار موظف تشريح!".

وبين أن "أجداد اردوغان عبيد المقابر، وعند العرب توجد مقابر جلاوزة تركيا".

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ومضى" ترمب، أن أردوغان كان سيمحو الأكراد من على حدود تركيا وتم منعه عن ذلك".

وزاد "يعني أردوغان مجرم وقد يقوم بإبادة جماعية لاطفال ونساء الأكراد، ويجب منعه بكل الطرق".

واختتم "هنا أمريكا تخبر العالم هذه الحقيقة، وعلى الدول أن تتحرك لإنقاذ البشرية من هولوكوست في شمال سوريا وجنوب تركيا".