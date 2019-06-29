قرقاش يشيد بالحضور السعودي في قمة 20

أشاد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، بالحضور السعودي في قمة 20 ووصفه بالمتألق. وقال قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إن الحضور السعودي المتألق في قمة ٢٠ ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة". وبين أن" الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة". وتابع "ونرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا".

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