حفتر: عمليات الجيش الوطنى متواصلة حتى تحرير ليبيا من الإرهاب

أكد خليفة حفتر، إن عمليات الجيش الوطنى الليبى متواصلة حتى بلوغ جميع المناطق العسكرية وتحرير البلاد من المليشيات المسلحة والإرهابية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية نقلت على لسان القائد العام للجيش الليبى .
وأضاف خليفة حفتر،" أن الحوار بين الليبيين سيكون فى أوقات تكون فيه الظروف أفضل لنجاحه بعد تحرير طرابلس، مشيراً إلى أن الروج المعنوية للجيش الليبي عالية والعمليات متواصلة للقضاء على الإرهاب، وأن القادة يعلمون أنهم يقومون بواجب وطنى وتاريخى".
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