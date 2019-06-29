"مكافحة الإرهاب" ندوة ثقافية ومعرض لفن الكاريكاتير بمكتبة القاهرة الاثنين

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى ندوة لمناقشة كتاب "الإرهاب فى ضوء المسئولية المدنية"، وذلك فى السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك.

وكتاب "الإرهاب فى ضوء المسئولية المدنية" لمؤلفه اللواء الدكتور شوقى محمد صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة.

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يتناول الكتاب عدة أبحاث تتعلق بمكافحة الإرهاب من زوايا قانونية وأمنية، مثل أثر القوة القاهرة على المسئوليتين العقدية والتقصيرية تطبيقا على الجرائم الإرهابية المتعلقة بسلامة الطيران، وتتبع ملكيات الإرهابيين، والإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن، والإبلاغ عن الجرم الإرهابى، وعقوبة الإعدام فى التشريعات العربية.

وعلى هامش الندوة، يفتتح معرض يتضمن عدد من لوحات فن الكاريكاتير لمجموعة كبيرة من الفنانيين المصريين والأشقاء العرب، يعبرون من خلال لوحاتهم عن مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره.