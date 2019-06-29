قرار حكومه غينيا بتعيين مواطن اماراتي مستشارا لها

أصدر رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي قراراً بتعيين مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مستشاراً خاصاً للحكومة الغينية، للاستفادة من خبراته في مجال التحول الرقمي وتطوير أسس الاقتصاد الرقمي.

وذكر الرئيس الغيني بإنجازات الإماراتي الخوري التي نتجت عن تصنيفه في 2018 كأحد أهم 100 شخصية دولية ساهمت في تطور تطبيقات الحكومة الرقمية على مستوى العالم، وجاء في المرتبة الـ 23 وكشخصية عربية وحيدة.

وثمّن رئيس جمهورية غينيا جهود جامعة الدول العربية ودعم حكومة الإمارات العربية المتحدة الذي أسفر عن تطوير الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، معتبراً إياها مرجعاً معرفياً مهماً يمكن الاستفادة منها في البلدان الأفريقية لتطوير البنى التحتية التكنولوجية والاقتصادية، وبما يدعم المشاريع التنموية ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس كوندي لوفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور الخوري، في مقر الرئاسة الجمهورية بالعاصمة كوناكري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغينية.

وأشار الرئيس الغيني خلال لقائه بالوفد إلى العلاقات الأخوية المتينة التي تربط جمهورية غينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العلاقات الثنائية أو موقف البلدين من ملفات وقضايا دولية، مشيداً بالإنجازات الملفتة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات بمختلف الصعد.

كما وقّع رئيس وزراء غينيا إبراهيم كاسوري مذكرة تفاهم بين الحكومة الغينية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية تنص على التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المماثلة في الرؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي أعلنتها جامعة الدول العربية في مؤتمر أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2018.