التقى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدى الأمريكية، بولي عهد السعودية محمد بن سلمان، في جلسة ثنائية على هامش قمة العشرين باليابان.
وأكد ترامب، أن العلاقة جيدة جدا مع بن سلمان وإن السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب، مضيفا أن العالم يقدر تلك المجهودات.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يلتقي بن سلمان.. ويؤكد: علاقتي جيدة معه والمملكة تحارب الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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