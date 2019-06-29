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معلومات جديدة حول صحة ومصير الرئيس التونسي السبسي

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قالت مصادر طبية أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تجاوز مرحلة الخطر، وأنّ حالته الصحية شهدت تحسنًا لافتًا خلال الساعات الأخيرة بعد تعرّضه إلى توعك صحي، وصف بـ“الحرج“ استوجب نقله على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

وذكرت المصادر وفقا لموقع ارم نيوز أن  الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تحسنت بعد تدخلات طبية ناجحة، مشيرة إلى أنّه تجاوز ”دائرة الخطر“.

وأكدت أن الرئيس التونسي لم يغادر المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

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وكان مصدر رئاسي تونسي قد نفى ما تم تداوله حول مغادرة رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، عقب تعرّضه لوعكة صحية حادة، استوجبت نقله يوم الخميس لتلقي العلاج داخل المستشفى.

وأكّد المصدر، أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى العسكري ولم يغادره الجمعة، رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على وضعه الصحي، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أنّ صحة الرئيس في تحسن، لكنه لن يغادر المستشفى على الأرجح قبل الإثنين المقبل، حيث سيواصل تلقي العلاج على أيدي الفريق الطبي الذي يتابع حالته الصحية أولًا بأول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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