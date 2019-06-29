صحيفة تذكر بأن إيران ارتكبت اقتحامات بحق المقرات الخاصة بالسعودية

قالت صحيفة خليجية، "أتت عملية اقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة في العراق، لتؤكد مدى ما تحاول بعض الجماعات الغوغائية المعروفة التوجه القيام به، في انتهاك فاضح لجميع القوانين والأعراف التي تجرّم وتحظر المس بأي مركز دبلوماسي لأي دولة".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "وهي ليست حادثة جديدة ، فإيران ارتكبتها بحق المقرات الخاصة بالمملكة العربية السعودية في اعتداء مماثل قبل سنوات، ولم تؤمن الحماية الواجبة أيضاً".

وبين أن الأسباب التي يتذرع بها من اقتحموا السفارة البحرينية في بغداد، لاشك أنها ستبقى محاولة فاشلة الهدف منها التشويش فقط، وهي تأتي من قبل مجموعات معروف من يقف خلفها، وتُمول من دول امتهنت التدخل في شؤون الآخرين محاولة استغلال أي حادثة للمتاجرة بها وتقديم نفسها كما لو أنها حريصة فعلاً على القضايا العربية.

وذكر أن "فلسطين قضية حية منذ العام 1948، وهؤلاء الذين يحاولون التدخل في كل مناسبة بحجة “القضية” لم يقدموا لها شيئاً منذ أكثر من 70 عاماً، بل على العكس تماماً لم يعملوا إلا كل ما يضعفها، والذين اقتحموا السفارة البحرينية بحجة إقامة الورشة الخاصة بفلسطين، لا يُسمع لهم صوت إلا عندما يجدون فرصة للمتاجرة في حين لا تقوم الدول التي تقف خلفهم مثل إيران وقطر وغيرها إلا بتعميق الشرخ الفلسطيني واستغلال معاناة شعبها للمتاجرة بالقضية والهروب إلى الأمام من الاستحقاقات الواجبة، واليوم تأتي عملية اقتحام السفارة البحرينية لتؤكد الهمجية والنفاق اللذين ينطلقان منهما لبناء مواقفهم، وتحريك العشرات من أتباعهم المأجورين لتسجيل مواقف جوفاء بعيدة عن الواقع ولا يمكن أن تقدم أي شيء للقضية الحية في نفوس شعبها وجميع من يحرصون عليها.

Advertisements

التعامل مع القضية الفلسطينية ونصرتها يكون بالتعامل الواقعي ونقل قضيتها إلى المحافل الدولية وليس محاولة اختزالها بحركة ظلامية مثل “حماس” الإخوانية، ولا باقتحام سفارة في أي دولة، فمن يقوم بهذه الأمور لا يمكن أن يكون مع القضية الفلسطينية أو قدم لها أي شيء طوال عقود معاناتها".

وبينت أن "الإمارات عبرت عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة البحرين الشقيقة في بغداد، لكونه يشكل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية مؤكدة مسؤولية الحكومة العراقية بعد هذا الانتهاك السافر في حماية مقرات البعثات الدبلوماسية ومنع التعدي عليها".

واختتمت "على العراق أن يتعامل مع الأحداث بجدية ومنع أي جهة تقف خلف من يتم تسييرهم بهذه الطريقة ومساءلة الفاعلين وسوق المتورطين إلى المحاكمات، وعلى بعض الجهات وأدواتها الكف عن تعمد المتاجرة في قضية فلسطين في كل مرة وكأنها أداة لتسجيل مواقف وهمية خاصة من قبل أكثر من ألحقوا بها الضرر وسببوا لها ولشعبها المعاناة"