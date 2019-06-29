"الخليج": قمة العشرين افتتحت وسط انقسامات حادة حول التجارة والمناخ

ذكرت صحيفة إماراتية، " افتتحت قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أمس وسط انقسامات حادة حول التجارة والتغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية والإرهاب والرقمنة.

وأوضحت صحيفة" الخليج " الصادرة اليوم السبت - تابعها" الخليج 365"-رغم أن الأجواء بدت ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الحاضرين خلال التقاط الصور التذكارية، إلا أن الحقيقة هي غير ذلك، فالأجواء ملبدة بين هؤلاء القادة خصوصا في ما يتعلق بالحرب التجارية والخلافات بشأن القضايا العالمية المطروحة على بساط البحث، إضافة إلى التوتر في منطقة الخليج".

وقالت الصحيفة " إن اليوم الأول تميز باللقاءات الثنائية والثلاثية التي عقدت على هامش القمة، وأهمها اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين حيث ناقشا مروحة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، وخصوصا العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا والأزمات الدولية في أوكرانيا وسوريا وفنزويلا، إضافة إلى الوضع في الخليج على ضوء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ".

ولفتت إلى أنه رغم الأجواء الإيجابية التي خيمت على الاجتماع، وتبادل عبارات الإطراء بين ترامب وبوتين، والحديث عن علاقاتهما «الجيدة جدا» إلا أنهما لم يحققا أي اختراق يذكر، واتفقا على مواصلة الاجتماعات من خلال مجموعات العمل الثنائية.

ونوهت إلى أن القمة الجانبية الأخرى كانت ثلاثية، جمعت بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس وزراء الهند مودي حيث نوقشت العلاقات بين الدول الثلاث، وقال بوتين بعد الاجتماع إن «موقف روسيا والصين والهند حيال معظم القضايا الدولية متقارب، ونعمل معا من أجل الاستقرار الاستراتيجي .. إن العمل بصيغة روسيا - الصين - الهند يجلب فوائد واضحة لحل المشكلات الدولية والإقليمية الحادة».

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يذكر أن العلاقات بين الصين والهند يشوبها الحذر نتيجة خلافات حدودية تاريخية، لكن هذه القمة يمكن أن تطبع العلاقات بين البلدين وتسهم في ضخ الحرارة في هذه العلاقات.

وأشارت إلى أنه عقد أيضا على هامش القمة، اجتماع ضم قادة دول «البريكس» / روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل/، حيث نوقشت العلاقات بين هذه الدول والدفع قدما بهذه المنظمة العابرة للقارات من أجل تحقيق الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وقالت " لكن تبقى القمة المرتقبة اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبنغ هي الأهم لما تنطوي عليه من تقرير لمصير الحرب التجارية المتفاقمة بين البلدين وانعكاسها السلبي على الاقتصاد العالمي، وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي حث لدى افتتاحه القمة على توجيه رسالة قوية لدعم «التجارة الحرة والنزيهة» في الوقت الذي عبر فيه عن «قلق عميق» إزاء الوضع الحالي للتجارة العالمية.

واختتمت صحيفة " الخليج " افتتاحيتها بالقول " الخبراء غير متفائلين بنتائج قمة شي وترامب اليوم، وأقصى ما يمكن تحقيقه هو هدنة تحول دون فرض رسوم جمركية جديدة تمنع المزيد من التصعيد، لكن هذا الاحتمال ليس مضمونا أيضا، حيث ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بكين تطالب واشنطن مسبقا بالتخلي عن منع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة «هواوي» التي تعتبر واشنطن أنها تشكل «خطرا على أمنها القومي».