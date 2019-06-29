صحيفة تتحدث عن طبيعة المسار السياسي تجاه القضية بين العراق والبحرين

كتبت صحيفة إماراتية، " لا يجوز وفق القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، السماح بالاعتداء على مقار السفارات في الدول، وما حصل من اعتداء على سفارة البحرين في العراق، يتجاوز تلك القوانين والأعراف ولا يدخل نهائيا في باب حق الشعوب بالتعبير عن آرائها ومواقفها تجاه أي قضية كانت ".

وقالت صحيفة" الاتحاد " الصادرة اليوم السبت - تابعها" الخليج 365"-" عموما، التوافق العربي أكبر من جميع محركات الشر في المنطقة، فهذه القضية كانت موضع تنديد من الحكومة العراقية واعتقلت مجموعة من المتورطين في اقتحام سفارة البحرين ممن حاولوا التعدي على أرض دبلوماسية تحت غطاء «التعبير عن الرأي» الذي لا يكون أبدا بالتجاوز على حرمة بلد شقيق أو صديق ".

وأضافت " رغم التحليلات والتفسيرات لكثير من الخبراء والسياسيين لطبيعة هذا الاعتداء وأسبابه ودوافعه والجهات التي تقف وراءه، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن مثل هذه الأحداث تأتي في سياق واحد متصل، هدفه إثارة الفتن والطائفية بين أبناء الشعب العربي الواحد، انطلاقا من عقلية استفزازية راغبة بإشعال المنطقة بأسرها " .

واختتمت صحيفة " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " طبيعة المسار السياسي تجاه القضية بين العراق والبحرين، تفسر تماما وعي الدول العربية وشعوبها بالأهداف الكامنة وراء افتعال تلك الأحداث، لذلك غالبا ما تقابل هذه التصرفات الرعناء والتدخلات في شؤون دول المنطقة، ومحاولة زعزعة الاستقرار فيها، بعقلانية، لتفويت الفرصة على كل من يرغب بنسف أي فرصة للسلام بالمنطقة