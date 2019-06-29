صحيفة: دعوات أمريكية متصاعدة لوقف انتهاكات طيران الدوحة

ما تزال المطالب الامريكية بوضع حد للعبث القطري وطيران القطرية، والذي ألحق خسائر فادحة بشركات الطيران الأمريكية.

وطبقا لصحيفة واشنطن تايمز فقد دعت أكبر 3 خطوط جوية أمريكية –دلتا والمتحدة والأمريكية– إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات، بشأن انتهاك قطر لاتفاقية السماوات المفتوحة لعام 2018، من خلال استخدام "إعانات حكومية ضخمة"؛ لإضافة مسارات عبر وكيلها "آير إيطاليا".

وكشفت الصحيفة في تقرير لها أن الاتفاق يحد من قدرة قطر على الطيران بين الوجهات الأمريكية والأوروبية، لكنه لا يضع حدا أمام "آير إيطاليا"، التي تمتلك قطر 49% منها.

وأوضح التقرير أن شركة إيطاليا إير المملوكة لنظام الحمدين، والتي كانت تعاني صعوبات في وقت ما، الآن تسير رحلات طيران دون توقف يومية إلى نيويورك، مع خدمات ممتدة إلى لوس أنجلوس وميامي وسان فرانسيسكو، فيما يصفه المنافسون بـ"تهديد خطير" للصناعة الأمريكية.

سكوت رييد المسؤول بـ"ذا بارتنرشيب فور أوبن آند فاير سكايز"، وهو عبارة عن تحالف مكون من أكبر 3 خطوط جوية أمريكية واتحادات الطيارين والمضيفين الجويين، أشار إلى أن الرئيس ترامب وقف بجانب العمال الأمريكيين العام الماضي، من خلال التفاوض على اتفاق مع قطر يرمي لإنهاء الانتهاكات القطرية، لكن خلال الأشهر التالية، لم يشهدوا وجود نية لدى قطر لاحترام الإدارة.

وأكدت "واشنطن تايمز" أن التحالف أطلق حملة إعلامية في أبريل تحث ترامب على "محاسبة قطر"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعث 10 نواب بالكونجرس بقيادة النائبة الجمهورية ديبي ليسكو، خطابا إلى الإدارة يطالبون فيه "بمزيد من التدقيق والرد" بشأن التزام قطر بالاتفاقية.

وأشار الخطاب إلى أنه بدون التمويل الذي تقدمه الخطوط الجوية القطرية لـ"آير إيطاليا"، لن تكون الأخيرة قادرة على إطلاق خدمتها الجديدة، مثلما لن تكون الخطوط القطرية قادرة على البقاء بدون دعم مباشر من الحكومة القطرية.

وأوضح رييد أن الانتهاكات القطرية للسماوات المفتوحة تمثل خطرا جسيما على صناعة الطيران الأمريكية وأكبر من 1.2 مليون وظيفة تدعمها، قائلا: "نأمل في أن يضع الرئيس ترامب هذا في اعتباره عند لقائه الأمير والوفاء بتعهد حملته بحماية العمال الأمريكيين".

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كان جو ديبيت، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية، التي تمثل أكثر من 61 ألف طيار بالخطوط الجوية الأمريكية والكندية ومقرها واشنطن، قال في وقت سابق إن قطاع الخطوط الجوية الأمريكية يتعرض لهجوم من مخالفين أجانب يزعمون أنهم شركاء للولايات المتحدة.

وأوضح ديبيت، خلال مقال منشور بوقت سابق عبر موقع "إنسايد سورسز" الأمريكي، أنه لفترة زمنية تتخطى العقد الزمني، قدمت قطر دعما لخطوطها الجوية يصل لأكثر من 25 مليار دولار، في انتهاك لاتفاقية السماوات المفتوحة المبرمة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت في 2018 حصولها على تعهد من حكومة الدوحة بإنهاء انتهاكات الاتفاقية التجارية ووقف إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين الولايات المتحدة والدول خارج قطر.

هذه الانتهاكات القطرية المستمرة، جعلت عدد من المسؤولين الأمريكيين يطلقون احتجاجات كبيرة، من بينهم السناتور الديمقراطي بوب مينينديز من ولاية نيوجيرسي والسناتور الجمهوري تيد كروز من ولاية تكساس، على هذه الحيلة القطرية.

وقدم المسؤولين شكوى لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في جلسة حديثة عقدت في مجلس الشيوخ، ليرد بومبيو على هذه المخاوف معلنا دعمه لاتفاقية السماوات المفتوحة، وذكر بومبيو بالتحديد: "تتابع حكومة الولايات المتحدة ما يجري، ونعمل على إنفاذ هذه الاتفاقية، إذ نعتقد أنها اتفاقية جيدة، ونحاول التأكد من تطبيقها".

وحسب التقرير فإن اتفاقيات السماوات المفتوحة، لا تعزز مبادئ السوق الحر فحسب، لكنها تمنح قطاع الطيران الأمريكي الفرصة للتنافس في جميع أنحاء العالم، حيث إن الخلل الذي تسببه شركات الطيران الحكومية في سوق شركات الطيران تهدد مجموعة واسعة من اتفاقيات شركات الطيران الأخرى وتهزأ بالشفافية المالية.

ولا تزال السياسات الملتوية لنظام الحمدين تتكشف أمام العالم، بعد فضح أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، انتهاك الخطوط الجوية القطرية لاتفاقية الأجواء المفتوحة، ومع كل هذا يبدو أن الدوحة لن تتوقف عن هذه الممارسات إذ تسعى حاليا إلى التسلل داخل السوق الأمريكية.

وكانت الدوحة قد اعترفت بتعرض الطيران القطري لخسائر فادحة للسنة الثانية على التوالي، بسبب مكابرة تنظيم الحمدين، ما يهدد دويلتهم بالانهيار والإفلاس، إذ استغل أكبر الباكر الرئيس التنفيذي الخطوط الجوية القطرية، معرض برلين السياحي للتباكي على أزماته، بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

ورغم تهديدات أكبر الباكر بالانسحاب من تحالف "وان وورلد"، والاتهامات التي تواجهها الشركة من الشركات الأمريكية حول انتهاكها اتفاقية السماوات المفتوحة، إلا أن الشركة القطرية مصرة على التسلل إلى السوق الأمريكي مستغلة الأموال التي تدعمها بها الحكومة القطرية، في انتهاك صارخ لقواعد المنافسة العادلة وسط سوق الطيران العالمي.