الرئيس العرا قي: انتصرنا على الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن بلاده حريصة على إدامة التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن الدولي لتعزيز السلم والأمن في المنطقة.
وقال خلال استقباله الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي منصور العتبي وعددا من أعضاء مجلس الأمن إن العراقيين انتصروا على الإرهاب وحرروا مدنهم، وأمامهم مهام كبيرة للحفاظ على وحدته وتحقيق ازدهاره، وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الأممية والدولية والأشقاء والأصدقاء.
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