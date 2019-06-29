إسرائيل تعتقل 19 فلسطينيا وسط القدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 19 فلسطينيا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا على الأقل من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة معظمهم من عائلة الشهيد محمد عبيد، وبينهم سيدة.

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يشار إلى أن بلدة العيسوية شهدت الليلة قبل الماضية مواجهات عنيفة وغير مسبوقة عمت أحياء البلدة كافة، وأصيب خلالها أكثر من خمسين فلسطينيا، بينها إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في حين تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري المشدد للبلدة.

من جهتها، عدت الرئاسة الفلسطينية أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «يعتمد على فريق منحاز لإسرائيل» في تعامله مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان صحفي، إن تصريحات ترمب بشأن القضية الفلسطينية على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية غير»مشجعة وتثبت بأن الإدارة الأمريكية لم تع درس فشل ورشة المنامة» التي انعقدت الأسبوع الماضي.