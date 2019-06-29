الجيش الليبي: كل السفن والطائرات التركية أهداف معادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهم المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات، وقال «إن كل السفن والطائرات التركية من الآن هي أهداف معادية».

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وكشف في مؤتمر صحفي أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ، وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات بسبب ما وصفه «تدخل إردوغان السافر في ليبيا وعلى الشعب التركي ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء»، وقال «سنحرر طرابلس قريبا وسينعم الوطن بالأمن والاستقرار».

وكشف المسماري عن أن القوات الجوية دمرت رتلا لمسلحي الوفاق مكونا من 22 آلية مسلحة حاول التقدم لمنطقة السببعة جنوب العاصمة طرابلس، وأشار إلى أن مسلحي الوفاق يجمعون آليات في ككلة ويستهدفون مهاجمة مدينة الأصابعة غرب ليبيا.

وأوضح أن القوات الجوية كثفت غاراتها على غريان، داعيا المدنيين للابتعاد عن تمركزات الجماعات التابعة لحكومة الوفاق، وحث المسماري «أعيان غريان وأهاليها على دعوة المسلحين لمغادرة مدينتهم وعدم العبث بها»، وقال «قواتنا فقدت عددا من الشهداء في معاركها السابقة ولم يثنها ذلك عن الاستمرار في مشروعها الوطني الهادف لتطهير كل مناطق ومدن ليبيا».