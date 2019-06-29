انفجار مستودع أسلحة حوثي في حلقة الخضار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

انفجر مستودع أسلحة تابع لميليشيات الحوثي في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غربي البلاد، وذكر مصدر عسكري في المقاومة المشتركة أن حريقا اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة، جراء انفجار غامض في أحد مخازن ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للميليشيات الحوثية، عادا أن تعمد الأخيرة تخزين الأسلحة وسط الأسواق الشعبية يكشف استهتارها بحياة المدنيين والأعيان المدنية.

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وأفشلت قوات الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي لدعم الشرعية أمس، محاولة تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه قطع الطريق الاستراتيجي طريق هيجة العبد جنوب غرب تعز.

واستهدفت مدفعية اللواء 35 مدرع في منطقة «دقم الصيح» بجبهة الأحكام بتعز تجمعات وآليات تابعة للميليشيات الحوثية، وأكد مصدر عسكري أن قوات اللواء صدت هجوما للميليشيات الحوثية في جبهة الأحكوم، أرادت من خلاله تحقيق تقدم نحو هيجة العبد لقطع الطريق الوحيد بين تعز وعدن، وتم دحرهم مخلفين خسائر في العتاد والأرواح.

وشنت ميليشيات الحوثي الإيرانية هجوما عنيفا بمختلف الأسلحة الرشاشة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بوسط مدينة التحيتا جنوب الحديدة، وتجددت الاشتباكات بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية بعد ساعات من التصدي لهجوم مماثل.

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