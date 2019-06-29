420 سلة غذائية سعودية للنازحين في الحديدة وسقطرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كجم، على النازحين والمتضررين في قرية حلة التعفاف بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

ووزع المركز 120 كرتونا من السلال الغذائية، تزن 8 أطنان و880 كجم في مناطق أدبوه، و دروحح بمديرية حديبو، ومناطق عمدهن، وقضض، وكدحلل، وفعيهر بمديرية قلنسية، التابعة لمحافظة سقطرى، استفادت منها 100 أسرة.