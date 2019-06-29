النشرة: وفاة التلميذ الذي أطلق النار على رأسه اثر رسوبه بـ"البروفيه" ببعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بـ"وفاة التلميذ "عباس. ي" عن عمر 15 عامًا، بعد يومين من المعاناة في غرفة العناية الفائقة في "​مستشفى دار الأمل​ الجامعي" في دورس".

وكان عباس قد أطلق النار على رأسه الأول من أمس فور تبلّغه نبأ رسوبه بامتحانات ​الشهادة المتوسطة​ (البروفيه).