النشرة: وفاة التلميذ الذي أطلق النار على رأسه اثر رسوبه بـ"البروفيه" ببعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بـ"وفاة التلميذ "عباس. ي" عن عمر 15 عامًا، بعد يومين من المعاناة في غرفة العناية الفائقة في "مستشفى دار الأمل الجامعي" في دورس".
وكان عباس قد أطلق النار على رأسه الأول من أمس فور تبلّغه نبأ رسوبه بامتحانات الشهادة المتوسطة (البروفيه).
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