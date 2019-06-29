خوري: لا كوشنر ولا أميركا ولا أوروبا عرضوا علينا المال مقابل التوطين

أكّد مستشار رئيس ​​الحكومة​​ ​​​سعد الحريري​​​، ​​غطاس خوري​، في تصريح تلفزيوني، أن "الخبر الذي تمّ نشره بأن مستشار ​البيت الأبيض​ ​جاريد كوشنر​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والأوروبيين عرضوا على ​الدولة اللبنانية​ ​التوطين​ مقابل ​المال​، كاذب وليس له أي أساس من ​الصحة​ فلا كوشنر ولا ​أميركا​ ولا ​أوروبا​ اقترح ذلك".

وشدد خوري على "أننا ملتزمون بالدستور و​اتفاق الطائف​، فالدستور لا يسمح بالتوطين ولا اتفاق الطائف".

وفي ملف ​النفط والغاز​، لفت خوري إلى أنه "يتم التفاوض ل​ترسيم الحدود​ وذلك يحصل باتفاق الرؤساء الثلاثة وبالتنسيق التام في ما بينهم. فرئيس ​مجلس الوزراء​ سعد الحريري لا يتفرد باتخاذ القرارات وحيدًا".