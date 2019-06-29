خوري: لا كوشنر ولا أميركا ولا أوروبا عرضوا علينا المال مقابل التوطين

أكّد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، غطاس خوري، في تصريح تلفزيوني، أن "الخبر الذي تمّ نشره بأن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر والرئيس الأميركي دونالد ترامب والأوروبيين عرضوا على الدولة اللبنانية التوطين مقابل المال، كاذب وليس له أي أساس من الصحة فلا كوشنر ولا أميركا ولا أوروبا اقترح ذلك".
وشدد خوري على "أننا ملتزمون بالدستور واتفاق الطائف، فالدستور لا يسمح بالتوطين ولا اتفاق الطائف".
وفي ملف النفط والغاز، لفت خوري إلى أنه "يتم التفاوض لترسيم الحدود وذلك يحصل باتفاق الرؤساء الثلاثة وبالتنسيق التام في ما بينهم. فرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا يتفرد باتخاذ القرارات وحيدًا".
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