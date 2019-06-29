سليم صفير: حالة البلد ليست بالسيئة كما يشاع وكلنا يد واحدة لتحسين حياة اللبنانيين

أكّد رئيس ​جمعية المصارف​ في ​لبنان​ المنخب حديثًا ​سليم صفير​ أن "الأهم هو أن نعطي صورة صحيحة عن وضع المصارف وجمعية المصارف، فحالة البلد ليست بالسيئة كما يشاع ويقال"، مشددًا على "أننا كلنا يد واحدة لتحسين حياة اللبنانيين"، لافتً إلى "أننا نؤمن أكبر مبلغ في الموازنة أقله أن يجتمع معنا مجلس النواب".

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