الحريري طلب من خير تسهيل عودة اللبناني صاحب الصورة من كازاخستان

طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير التحرك بسرعة وإجراء الإتصالات اللازمة لتبيان تفاصيل الأشكال المؤسف الذي وقع في إحدى الشركات في كازاخستان اليوم بين بعض المواطنين هناك واحد اللبنانيين والعمل على تسهيل عودته إلى لبنان.
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