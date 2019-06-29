الحريري طلب من خير تسهيل عودة اللبناني صاحب الصورة من كازاخستان

طلب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​ التحرك بسرعة وإجراء الإتصالات اللازمة لتبيان ​تفاصيل​ الأشكال المؤسف الذي وقع في إحدى الشركات في ​كازاخستان​ اليوم بين بعض المواطنين هناك واحد ال​لبنان​يين والعمل على تسهيل عودته إلى لبنان.

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