السفير اللبناني بكازاخستان: اللبنانيون بخير وسيتم نقلهم الى العاصمة بحماية الشرطة

اكد السفير ال​لبنان​ي في ​كازاخستان​ جسكار خوري ان الصورة التي انتشرت بين اللبناني والفتاة هي السبب المباشر خلف اشتعال الإشكال بين ​العمال​ الاجانب والعمال المحليين في كازاخستان، مشيرا الى انه ربما يوجد أسباب أخرى ولكنها حتما لا علاقة لها بما قيل عن فيديو حنسي.

واضاف في حديث تلفزيوني: "تواصلنا مع الخارجية الكازاخستانية والاقسام المسؤولة عن الامن وتلقينا تطمينات انهم يقومون بجهدهم لتامين سلامة اللبنانيين" ،مشيرا الى أنه لا ضحايا ولا جرحى بين اللبنانيين وهم يتواجدون حاليا في مركز ​الشرطة​ لتامين حمايتهم ونقلهم وربما ترحيلهم الى لبنان"، مشددا على أن الحادث قد يكون له تداعيات، مشيرا الى أن السلطات شكلت لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات.