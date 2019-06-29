اكد السفير اللبناني في كازاخستان جسكار خوري ان الصورة التي انتشرت بين اللبناني والفتاة هي السبب المباشر خلف اشتعال الإشكال بين العمال الاجانب والعمال المحليين في كازاخستان، مشيرا الى انه ربما يوجد أسباب أخرى ولكنها حتما لا علاقة لها بما قيل عن فيديو حنسي.
واضاف في حديث تلفزيوني: "تواصلنا مع الخارجية الكازاخستانية والاقسام المسؤولة عن الامن وتلقينا تطمينات انهم يقومون بجهدهم لتامين سلامة اللبنانيين" ،مشيرا الى أنه لا ضحايا ولا جرحى بين اللبنانيين وهم يتواجدون حاليا في مركز الشرطة لتامين حمايتهم ونقلهم وربما ترحيلهم الى لبنان"، مشددا على أن الحادث قد يكون له تداعيات، مشيرا الى أن السلطات شكلت لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير اللبناني بكازاخستان: اللبنانيون بخير وسيتم نقلهم الى العاصمة بحماية الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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