مصادر "القوات" للـ MTV: لا نريد الدخول بلعبة المحاصصة ونطالب بتطبيق آلية التعيين

أفادت مصادر "​القوات​" للـ MTV، بـ"أننا لا نريد الدخول بلعبة ​المحاصصة​ ونطالب فقط بتطبيق آلية التعيين التي تقوم على الكفاءة"، مشيرة إلى "أننا نتحدث عن الحصة ​المسيحية​ ولا يمكن أن نحارج الآخر بطائفته".

ولفتت المصادر الى أنه "إذا كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لا يريد احتكار الحصة المسيحية، فليطبق الآلية"، موضحة "أننا مع استرداد كافة المواقع المسيحية في الدولة"، متسائلة: "لماذا لا يطالبوا باستعادة موقع المدير العام للأمن العام؟ موقع مدير العام للأمن العام كان مارونيًا، استردوا من حليفكم".

وأضافت: "لماذا لا يطالب الحريصون باسترداد موقع رئاسة الجامعة اللبنانية؟"، مشددة على "أننا طالبنا باسترداد موقع رئيس الجامعة موقف التيار الوطني الحر كان ملتبسًا"، مبينة أن "القول إن ماروني المجلس الدستوري لم يحسم للقوات يؤكد الاحتكار".