سفير لبنان لدى كازاخستان:

أكّد سفير ​لبنان​ المعين لدى ​كازاخستان​ جيسكار خوري، في تصريح تلفزيوني، أنه "يجري العمل على تأمين طائرات لإخلاء المواطنين اللبنانيين والعرب الذين تعرضوا للضرب في شركة CCC في كازاخستان لأراض آمنة".

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