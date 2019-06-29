ملك إسبانيا منح مخزومي وسام الاستحقاق المدني والسفير كرّمه في بيروت

أعلن مكتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، أنّ "السفير الإسباني في ​لبنان​ خوسيه ماريا فيريه ديلا بينا، أقام له احتفالًا تكريميًّا في مقرّ السفارة في ​بيروت​، لمناسبة منح الملك الإسباني ​فيليب السادس​ مخزومي وسام الاستحقاق المدني برتبة كومندور، تقديرًا له على إنجازات "شركة المستقبل لصناعة الأنابيب" في ​إسبانيا​، وتكريسًا لاستمرارية التعاون عبر مشاريع مستقبلية".

ولفت في بيان، إلى أنّ "ديلا بينا ثمّن إنجازات مخزومي على الأصعدة كافّة في لبنان ومختلف الدول الّتي تنتشر فيها مصانعه، وخصوصًا "شركة المستقبل لصناعة الأنابيب" في إسبانيا، إضافة إلى مكاتبه الهندسية في ​مدريد​ و​برشلونة​".

وأوضح المكتب أنّ "مخزومي ألقى كلمة شكر فيها للملك تقديره العالي لشخصه بمنحه هذا الوسام، وشكر للسفير الإسباني استضافته وتكريمه. وأكّد أنّ هذه الدولة الأوروبيّة المتوسطيّة لطالما كانت لها علاقات مميّزة مع لبنان على كلّ الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة في لبنان". وركّز على أنّ "مخزومي شدّد على أنّ مشاركة إسبانيا في ​قوات حفظ السلام​ في ​الجنوب​ "يونيفيل" لم يعزّز العلاقة القوية بين بلدينا فحسب، بل أمّن الاستقرار لجنوبنا العزيز أيضًا".

وذكر أنّ "مخزومي عوّل على دعم إسبانيا ودول ​الاتحاد الأوروبي​ عمومًا في قضايا ​النزوح​ بكلّ تبعاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة على البلد، آملًا بتفعيل الميزان التجاري لصالح البلدين دعمًا للبنان الّذي يقدّر وقوف إسبانيا إلى جانب قضاياه المحقّة".