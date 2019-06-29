حوري: موقف الحريري حاسم في موضوع التوطين ومستحيل أن يقبل النقاش به

لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، النائب السابق ​عمار حوري​، إلى أن "موقف الحريري حاسم في موضوع ​التوطين​ ومستحيل أن يقبل ​النقاش​ به. فمقدمة ​الدستور​ رفضت التوطين و​اتفاق الطائف​ رفض الأمر ميثاقيًا"، مشددًا على أن "كل هذا مرفوض قطعًا".

ورأى حوري، في حديث تلفزيوني، أنه "تتم محاولة لإظهار صورة الحريري بعيدًا عن الالتزام الوطني والثبات في موقف التوطين"، موضحًا أن "هناك اجماعًا وطنيًا على رفض موضوع التوطين. الأمور واضحة ونحن نشكل قدوة في الالتزام بالأمور الوطنية".