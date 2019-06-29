لفت مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب السابق عمار حوري، إلى أن "موقف الحريري حاسم في موضوع التوطين ومستحيل أن يقبل النقاش به. فمقدمة الدستور رفضت التوطين واتفاق الطائف رفض الأمر ميثاقيًا"، مشددًا على أن "كل هذا مرفوض قطعًا".
ورأى حوري، في حديث تلفزيوني، أنه "تتم محاولة لإظهار صورة الحريري بعيدًا عن الالتزام الوطني والثبات في موقف التوطين"، موضحًا أن "هناك اجماعًا وطنيًا على رفض موضوع التوطين. الأمور واضحة ونحن نشكل قدوة في الالتزام بالأمور الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر حوري: موقف الحريري حاسم في موضوع التوطين ومستحيل أن يقبل النقاش به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.