شرطة بلدية صيدا نظمت حملة توعية على نظافة مرفق زيرة صيدا البحري المجاني

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "شرطة ​بلدية صيدا​ بإمرة المفوض ثالث بدر قوام قامت بحملة توعية على النظافة في مرفق الزيرة البحري بناء على توجيهات من رئيس بلدية صيدا المهندس ​محمد السعودي​، حيث انتشر عناصر ​الشرطة​ بين رواد ​السباحة​ مثنين عليهم حرصهم على نظافة هذا المرفق البحري الهام والذي يعتبر نقطة جذب ومتنفسا لأهالي المدينة ومتاحا للعموم بالمجان لأبناء صيدا والجوار وكافة المقيمين والوافدين من مختلف المناطق اللبنانية".

ونوه رئيس اللجنة الإعلامية في بلدية صيدا الأستاذ محمد القبرصلي بـ"جهود شرطة ​البلدية​"، مؤكدًا أن "المجلس البلدي يعمل وبالتعاون مع فعاليات المدينة كافة مؤسسات المجتمع كي تبقى صيدا نموذجًا حضاريًا وبيئيًا ونقطة جذب سياحية بإمتياز على الدوام".