بلدية زغرتا إهدن: اتفاق مع أصحاب المولدات لتركيب عدادات وتأمين الكهرباء على مدار السنة

أعلنت بلدية زغرتا- اهدن، في بيان، انه تم الاتفاق في اجتماع عقد بين رئيس ​البلدية​ أنطونيو فرنجية وعدد من أعضاء المجلس البلدي من جهة، و​أصحاب المولدات​ من جهة أخرى، أنه تم الاتفاق على تركيب العدادات لتأمين ​الكهرباء​ على مدار ​السنة​.

وشكر رئيس البلدية أصحاب المولدات على تعاونهم، مؤكدا أن ​وزارة الاقتصاد​ "لم تستثن أي منطقة في ​لبنان​، وبالتالي علينا الالتزام بكل قراراتها".

وأشارت البلدية إلى أن الاتفاق ينص "على تركيب العدادات قبل نهاية شهر تموز، حيث يتحمل المشترك كلفة التركيب حسب القوانين المرعية الإجراء، على أن يبدأ العمل بها خلال شهر آب ويقبض أصحاب المولدات مستحقاتهم عن شهري حزيران وتموز وفق التسعيرة التي تحددها لجنة مشتركة من البلدية واصحاب المولدات بالاستناد الى معايير موضوعية وعادلة".