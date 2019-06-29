أعلنت بلدية زغرتا- اهدن، في بيان، انه تم الاتفاق في اجتماع عقد بين رئيس البلدية أنطونيو فرنجية وعدد من أعضاء المجلس البلدي من جهة، وأصحاب المولدات من جهة أخرى، أنه تم الاتفاق على تركيب العدادات لتأمين الكهرباء على مدار السنة.
وشكر رئيس البلدية أصحاب المولدات على تعاونهم، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد "لم تستثن أي منطقة في لبنان، وبالتالي علينا الالتزام بكل قراراتها".
وأشارت البلدية إلى أن الاتفاق ينص "على تركيب العدادات قبل نهاية شهر تموز، حيث يتحمل المشترك كلفة التركيب حسب القوانين المرعية الإجراء، على أن يبدأ العمل بها خلال شهر آب ويقبض أصحاب المولدات مستحقاتهم عن شهري حزيران وتموز وفق التسعيرة التي تحددها لجنة مشتركة من البلدية واصحاب المولدات بالاستناد الى معايير موضوعية وعادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية زغرتا إهدن: اتفاق مع أصحاب المولدات لتركيب عدادات وتأمين الكهرباء على مدار السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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