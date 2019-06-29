الجيش اليمني: طيران التحالف يقصف مخزن صواريخ ومواقع مدفعية للحوثيين

شن طيران التحالف العسكري ضد جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ في اليمن، سلسلة غارات على مواقع عسكرية للجماعة في محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​، دمر خلالها مخزن ​صواريخ​ ومواقع مدفعية في وادي حضوان القريب من مركز مديرية كتاف شرق صعدة، وأوقع قتلى في صفوف الجماعة، حسبما أفاد ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أن "التحالف قصف بغارات جوية أخرى مدفعية وعربة عسكرية لـ"أنصار الله" في منطقتي الفحلوين والغول بمحيط مركز مديرية كتاف، أسفرت عن إعطابهما وسقوط قتلى"، مشيرًا إلى "استهداف طيران التحالف تجمعات لـ"أنصار الله" في منطقتي الغول والعشاش قرب مركز كتاف".