مصادر دبلوماسية للـ LBC: ترامب يطلب من ماكرون زيارة إيران

لفتت مصادر دبلوماسية للـ LBC إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ طلب من الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن يزور ​إيران​"، مشيرة إلى أن "هذه الزيارة تأتي إثر ضغوط أميركية على ماكرون".

وكشفت المصادر أن "الزيارة الفرنسية لإيران بموافقة أميركية ستؤمن لترامب التزامًا ​ايران​يًا في الالتفاق النووي بعد أن فقد الأمل في التفاوض مع طهران من جهة"، مضيفة أنها "ستؤمن للرئيس الفرنسي استئناف عمل شركات فرنسية في ايران".