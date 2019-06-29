لفتت مصادر دبلوماسية للـ LBC إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يزور إيران"، مشيرة إلى أن "هذه الزيارة تأتي إثر ضغوط أميركية على ماكرون".
وكشفت المصادر أن "الزيارة الفرنسية لإيران بموافقة أميركية ستؤمن لترامب التزامًا ايرانيًا في الالتفاق النووي بعد أن فقد الأمل في التفاوض مع طهران من جهة"، مضيفة أنها "ستؤمن للرئيس الفرنسي استئناف عمل شركات فرنسية في ايران".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية للـ LBC: ترامب يطلب من ماكرون زيارة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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